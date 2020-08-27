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27.08.2020  13:17   

Газ для харьковчан подорожает с 1 сентября почти на половину

В рамках месячного контракта цена повысится на 45% - с 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м. без учета добавки за транспортирование от облгаза.


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В сентябре цена на газ для населения в Украине повысится. Так, по годовому контракту его цена увеличится на 10% - с 4,73 грн до 5,24 грн за кубический метр. В рамках месячного контракта цена повысится на 45% - с 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз". 

Согласно информации трейдеров, цена индексного контракта с привязкой к нидерландскому хабу TTF на сентябрь составила 5,4 грн за куб. м.

"Рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа", - сообщает НАК "Нафтогаз". 

В связи с этим в компании напомнили, что тариф "Годовой" помогает застраховаться от роста цен на газ в период высоких цен (отопительный сезон). Поэтому все желающие могут зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за газ равными частями в течение года.

"Перед переходом на тариф "Годовой" для клиента будет рассчитан рекомендованный годовой объем потребления газа - или на основе исторических данных за последние 12 месяцев, либо на основе потребительского профиля (только газовая плита; газовая плита и бойлер; котел и/или газовая плита, бойлер)", - говорится в сообщении.

Источник:   Нафтогаз
 Тэги:  газ, отопление, харьков, осмд, тарифы
 
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