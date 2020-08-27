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27.08.2020  08:37   

Где в Харькове не будет воды 27 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Танкопия, 31 до 20:00 27.08.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 267 (стояк) до 20:00 27.08.20 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк) до 17:00 27.08.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 21, 21-а,б, пр. Московский, 97, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22-б (п. №1) до 20:00 27.08.20 г.; пр. Тракторостроителей, 158-а (п. №2, стояк) до 17:00 27.08.20 г.

Холодногорский район:
пер. Кривоконевский (ч/с), ул. Кривоконевская (ч/с), пер. Лысогорский (ч/с), ул. Крамчаниновская (ч/с), ул. Мироновская (Краснопоселковая) (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 156 (п. №4, стояк), ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 27.08.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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