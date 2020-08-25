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25.08.2020  13:31   

У двох районах Харкова добу не буде води

Водопостачання частини Шевченківського та Київського районів буде припинено з 8:00 26 серпня до 12:00 27 серпня.


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Як повідомили в КП «Харківводоканал», це пов'язано з проведенням планово-попереджувальних робіт на водопровідних мережах з метою підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період.

Водопостачання буде припинено:

- у частині Шевченківського району, обмеженій р. Лопань, окружною дорогою до сел. П'ятихатки, територією Лісопарку, Бєлгородським шосе, територією Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького, вул. Отакара Яроша, вул. Семена Кузнеця, вул. Полярною, вул. Джанкойською, 1-м в'їздом Дорошенківським;

- у частині Київського району, обмеженій Бєлгородським шосе, територією Лісопарку, сел. Жуковського (в тому числі приватний сектор), вул. Чуйковською, вул. Саперною, вул. Інтернатівською, територією заводу «ФЕД».

З повним списком адрес можна ознайомитися тут.

Телефон для довідок: 15-33.

Источник:   ХГС
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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