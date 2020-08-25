У двох районах Харкова добу не буде води

Водопостачання частини Шевченківського та Київського районів буде припинено з 8:00 26 серпня до 12:00 27 серпня.
Як повідомили в КП «Харківводоканал», це пов'язано з проведенням планово-попереджувальних робіт на водопровідних мережах з метою підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період.
Водопостачання буде припинено:
- у частині Шевченківського району, обмеженій р. Лопань, окружною дорогою до сел. П'ятихатки, територією Лісопарку, Бєлгородським шосе, територією Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького, вул. Отакара Яроша, вул. Семена Кузнеця, вул. Полярною, вул. Джанкойською, 1-м в'їздом Дорошенківським;
- у частині Київського району, обмеженій Бєлгородським шосе, територією Лісопарку, сел. Жуковського (в тому числі приватний сектор), вул. Чуйковською, вул. Саперною, вул. Інтернатівською, територією заводу «ФЕД».
З повним списком адрес можна ознайомитися тут.
Телефон для довідок: 15-33.
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