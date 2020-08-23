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23.08.2020  09:30   

Где в Харькове не будет воды 23 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с) до 20:00 23.08.20 г., ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №4) до 20:00 24.08.20 г.

А также:                                                                        

Индустриальный район:
пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 23.08.20 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 17 (п. №9, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №4) до 20:00 23.08.20 г.

Немышлянский район:
пр. Московский, 200/2 (п. №3, стояк), проезд Стадионный, 4 (п. №3, стояк), 5 (п. №1, стояк), 8 (п. №4, стояк) до 20:00 23.08.20 г.

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 47 (п. №1) до 20:00 24.08.20 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 47-а (п. №2, стояк) до 20:00 23.08.20 г.; пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 24.08.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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