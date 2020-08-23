Где в Харькове не будет воды 23 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с) до 20:00 23.08.20 г., ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №4) до 20:00 24.08.20 г.
А также:
Индустриальный район:
пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 23.08.20 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 17 (п. №9, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №4) до 20:00 23.08.20 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 200/2 (п. №3, стояк), проезд Стадионный, 4 (п. №3, стояк), 5 (п. №1, стояк), 8 (п. №4, стояк) до 20:00 23.08.20 г.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 47 (п. №1) до 20:00 24.08.20 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 47-а (п. №2, стояк) до 20:00 23.08.20 г.; пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 24.08.20 г.
23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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