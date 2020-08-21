Дома части Шевченковского и Киевского районов Харькова на сутки отключат от водоснабжения

В связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 26 августа 08:00 до 27 августа 12:00 будет прекращено водоснабжение в двух крупнонаселенных районах города
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 26 августа 08:00 до 27 августа 12:00 будет прекращено водоснабжение:
части Шевченковского района, ограниченной:
- р. Лопань, окружной дорогой до пос. Пятихатки, территорией лесопарка, Белгородским шоссе, территорией Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул. Джанкойской, 1-м въездом Дорошенковским;
части Киевского района, ограниченной:
- Белгородским шоссе, территорией лесопарка, пос. Жуковского (в том числе частного сектора), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией завода «ФЭД».
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Приносим извинения за временные неудобства.
. Это третий лунный день в знаке зодиака Девы, который обещает стать днем борьбы и периодом возможных конфликтов между близкими людьми. Чтобы не не портить настроение ни себе, ни окружению, перенаправьте свою энергию на физические упражнения.
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