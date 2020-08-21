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21.08.2020  08:25   

Где в Харькове не будет воды 21 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-а (п. №1) до 17:00 21.08.20 г.; пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20 (стояк) до 20:00 21.08.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 21.08.20 г.

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 17:00 21.08.20 г.; ул. Катаева, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 21.08.20 г.

Основянский район:
въезд Достоевского, 3-а (спаренный стояк) до 20:00 21.08.20 г.

Слободской район:
проезд Садовый, 18 (спаренный стояк), пр. Гагарина, 47-а (п. №2, стояк) до 20:00 21.08.20 г.

Шевченковский район:
ул. Космонавтов, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Культуры, 16-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.08.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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