Где в Харькове не будет воды 21 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-а (п. №1) до 17:00 21.08.20 г.; пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20 (стояк) до 20:00 21.08.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 21.08.20 г.
Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 17:00 21.08.20 г.; ул. Катаева, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 21.08.20 г.
Основянский район:
въезд Достоевского, 3-а (спаренный стояк) до 20:00 21.08.20 г.
Слободской район:
проезд Садовый, 18 (спаренный стояк), пр. Гагарина, 47-а (п. №2, стояк) до 20:00 21.08.20 г.
Шевченковский район:
ул. Космонавтов, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Культуры, 16-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.08.20 г.
. Это третий лунный день в знаке зодиака Девы, который обещает стать днем борьбы и периодом возможных конфликтов между близкими людьми. Чтобы не не портить настроение ни себе, ни окружению, перенаправьте свою энергию на физические упражнения.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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