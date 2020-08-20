20.08.2020 12:50

За сутки сотрудники водоканала устранили более десятка повреждений на харьковских магистралях

За 19 августа было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



://vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-б, проезд 6-й Зеленодольский, 3, ул. Шишковская, 14, ул. Ново-Веринская (Лазо), 28, въезд Академика Павлова, 5, ул. Ломоносова, 46, б-р Профсоюзный, 10, ул. Азербайджанская, 8, ул. Зерновая, 6, пр. Независимости (Правды), 13, ул. Данилевского, 17.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.