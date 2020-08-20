Где в Харькове не будет воды 20 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Клочковская, 336-а, 338-а, 344-а до 20:00 20.08.20 г.
А также:
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Бучмы (Командерма Уборевича), 50 до 20:00 20.08.20 г.
Новобаварский район:
ул. Катаева, 9 (п. №3, стояк), ул. Кибальчича, 27 (п. №1) до 20:00 20.08.20 г.
Основянский район:
въезд Достоевского, 3-а (спаренный стояк) до 20:00 20.08.20 г.; пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (стояк) до 20:00 21.08.20 г.
У Скорпионов - хорошие перемены, у Водолеев - денежные траты
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
В этот день вышел в свет первый украинский словарь; также это день рождения выдающего украинского писателя. Православная церковь вспоминает преподобномученика Дометия Персянина. Всемирный день лени.
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