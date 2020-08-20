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20.08.2020  08:30   

Где в Харькове не будет воды 20 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Клочковская, 336-а, 338-а, 344-а до 20:00 20.08.20 г.

А также:

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Бучмы (Командерма Уборевича), 50 до 20:00 20.08.20 г.

Новобаварский район:
ул. Катаева, 9 (п. №3, стояк), ул. Кибальчича, 27 (п. №1) до 20:00 20.08.20 г.

Основянский район:
въезд Достоевского, 3-а (спаренный стояк) до 20:00 20.08.20 г.; пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (стояк) до 20:00 21.08.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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