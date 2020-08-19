19.08.2020 08:14

На Салтовке заменили более 1,3 км сетей холодного водоснабжения

С начала года бригады КП «Харьковводоканал» заменили более 1,3 км изношенных сетей холодного водоснабжения в Московском районе.



://vodokanal.kharkov.ua

Об этом сообщил 18 августа директор комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

По его словам, в настоящее время работы ведутся по проспекту Академика Павлова, 140, где проводятся работы по замене трубопровода диаметром 400 мм, который обеспечивает холодной водой более 10 тысяч жителей.

«По данному адресу замене подлежит более 300 метров технически изношенного участка трубопровода. Работы проводятся в три этапа, первый этап будет завершен до 28 августа. Уже заменили 100 метров сетей холодного водоснабжения. Перекладку проводим открытым способом. Меняем старые стальные трубы, которые прослужили более 40 лет, на новые полиэтиленовые, срок службы которых составляет более 50 лет. На период проведения работ водоснабжение в домах не отключается», - отметил Николай Завада.

По его словам, после выполнения работ будут проведены гидравлические испытания, промывка и санитарная обработка водовода, что значительно улучшит качество воды, подаваемой в квартиры жителей.

Всего в 2020 году КП «Харьковводоканал» планирует переложить более 25 км сетей холодного водоснабжения.