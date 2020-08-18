Где в Харькове не будет воды 18 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18.08.20 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 25 (стояк) до 20:00 18.08.20 г.
Киевский район:
пер. Шосткинский (ч/с), пер. Чебышева (ч/с) до 20:00 18.08.20 г.
Московский район:
ул. Гарибальди, 10 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (стояк) до 17:00 18.08.20 г.
Новобаварский район:
ул. Грайворонская, 35 (п. №1), ул. Маршала Конева, 12 (стояк) до 20:00 18.08.20 г.
Основянский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург), 8 (стояк), пр. Гагарина, 46 (стояк) до 20:00 18.08.20 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 195 (п. №1, стояк) до 20:00 18.08.20 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 76 (п. №12, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), 40-б (п. №2, стояк), 50 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 61 (п. №10, стояк), 62-г (п. №1, стояк) ул. Деревянко, 4-а (п. №2) до 20:00 18.08.20 г.
Сегодняшний день может быть связан с понижением общего жизненного тонуса организма, вероятностью травм и обманов.
Утром небо в Харькове - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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