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18.08.2020  08:57   

Где в Харькове не будет воды 18 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18.08.20 г.

А также:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 25 (стояк) до 20:00 18.08.20 г.

Киевский район:
пер. Шосткинский (ч/с), пер. Чебышева (ч/с) до 20:00 18.08.20 г.

Московский район:
ул. Гарибальди, 10 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (стояк) до 17:00 18.08.20 г.

Новобаварский район:
ул. Грайворонская, 35 (п. №1), ул. Маршала Конева, 12 (стояк) до 20:00 18.08.20 г.

Основянский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург), 8 (стояк), пр. Гагарина, 46 (стояк) до 20:00 18.08.20 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 195 (п. №1, стояк) до 20:00 18.08.20 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 76 (п. №12, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), 40-б (п. №2, стояк), 50 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 61 (п. №10, стояк), 62-г (п. №1, стояк)  ул. Деревянко, 4-а (п. №2) до 20:00 18.08.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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