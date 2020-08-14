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14.08.2020  14:01   

Салтовка на сутки останется без воды: список адресов

В части Московского, Киевского и Немышлянского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


//vodokanal.kharkov.ua

КП «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 19 августа 08:00 до 20 августа 08:00 будет прекращено водоснабжение части Московского, Киевского и Немышлянского районов, ограниченных ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянской, пер. Дивногорским, территориями торговых комплексов «Дафи», «Караван», ул. Академика Барабашово, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Районной, пр. Юбилейным, пер. 1-м Истоминским, ул. Артема Веделя, Салтовским шоссе, ул. Туркестанской, ул. Краснодарской, пр. Тракторостроителей, Салтовским шоссе, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владимира Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой.

Список адресов, где временно не будет воды.

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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