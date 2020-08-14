Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 13 августа было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Молодежная, 156, ул. Шариковая, 43, ул. Кольцевая, 25, ул. Астрономическая, 35-а, ул. Кисловодская, 15, ул. Академика Проскуры, 9-а, пер. Боткина, 16, ул. Краснодарская, 171, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 199-а, пр. Ново-Баварский (Ильича), 123, ул. Полтавский Шлях, 115, ул. Коновалова, 77, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 32, ул. Благовещенская (Карла маркса), 6, ул. Клочковская, 341-д, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 6.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
14 августа православные отмечают первый Спас.
влажность:
давление:
ветер: