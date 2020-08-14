Где в Харькове не будет воды 14 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Шевченко (ч/с), ул. Кольцовская (ч/с), ул. Астраханская (ч/с), спуск Куликовский (ул. Революции), 13 (стояк), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №1) до 20:00 14 августа.
Московский район:
ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 13 (п. №6, стояк) до 17:00 14 августа;
ул. Академика Павлова, 140-г (п. №4, стояк) до 20:00 14 августа;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20-а (п. №2, стояк) до 20:00 15 августа.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 40 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 14 августа.
Новобаварский район:
ул. Лысенко (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 174 (п. №1, стояк), ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 14 августа.
Основянский район:
пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (стояк) до 20:00 14 августа.
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 6-а (п. №2, стояк) до 20:00 14 августа.
Холодногорский район:
ул. Инициативная, 7 до 17:00 14 августа;
ул. Старопрудная, 14 (п. №1, стояк), пер. Чередниченковский, 7 (п. №3) до 20:00 14 августа.
Шевченковский район:
ул. Космическая, 11, пр. Победы, 79 (п. №2), ул. Старицкого, 24, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3), ул. Ахсарова, 18 (п. №5) до 20:00 14 августа.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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