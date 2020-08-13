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13.08.2020  09:09   

Где в Харькове не будет воды 13 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Московский, 300 (стояк) до 17:00 13 августа.

Киеввский район:
ул. Кисловодская (ч/с), ул. Сагайдачного (ч/с), ул. Ростовская (ч/с), ул. Курская (ч/с), ул. Двуречная (ч/с), ул. Луганская (ч/с) до 20:00 13 августа.

Московский район:
ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 13 (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 65 (п. №3) до 17:00 13 августа;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20-а (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140-г (п. №4, стояк) до 20:00 13 августа.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 40 (п. №5, стояк) до 20:00 13 августа.

Новобаварский район:
ул. Пятисотницкая, 22, ул. Пермская, 12/14 (п. №2, стояк) до 20:00 13 августа.

Основянский район:
пр. Гагарина, 7(п. №1, стояк) до 17:00 13 августа;
пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (п. №., стояк) до 20:00 13 августа.

Слободской район:
ул. Александра Матросова, 6-а (п. №2, стояк) до 20:00 13 августа.

Холодногорский район:
пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк), ул. Полтавский Шлях, 114 (п. №1, стояк) до 20:00 13 августа.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №1) до 17:00 13 августа;
ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, стояк) до 20:00 13 августа.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
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