13.08.2020 09:09

Где в Харькове не будет воды 13 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Московский, 300 (стояк) до 17:00 13 августа.



Киеввский район:

ул. Кисловодская (ч/с), ул. Сагайдачного (ч/с), ул. Ростовская (ч/с), ул. Курская (ч/с), ул. Двуречная (ч/с), ул. Луганская (ч/с) до 20:00 13 августа.



Московский район:

ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 13 (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 65 (п. №3) до 17:00 13 августа;

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20-а (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140-г (п. №4, стояк) до 20:00 13 августа.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 40 (п. №5, стояк) до 20:00 13 августа.



Новобаварский район:

ул. Пятисотницкая, 22, ул. Пермская, 12/14 (п. №2, стояк) до 20:00 13 августа.



Основянский район:

пр. Гагарина, 7(п. №1, стояк) до 17:00 13 августа;

пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (п. №., стояк) до 20:00 13 августа.



Слободской район:

ул. Александра Матросова, 6-а (п. №2, стояк) до 20:00 13 августа.



Холодногорский район:

пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк), ул. Полтавский Шлях, 114 (п. №1, стояк) до 20:00 13 августа.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 24 (п. №1) до 17:00 13 августа;

ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, стояк) до 20:00 13 августа.