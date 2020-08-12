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12.08.2020  09:29   

Где в Харькове не будет воды 12 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Московский, 300 (стояк) до 17:00 12 августа., б-р Грицевца, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 12 августа.

Киевский район:
ул. Кисловодская (ч/с), ул. Сагайдачного (ч/с), ул. Ростовская (ч/с), ул. Курская (ч/с), ул. Двуречная (ч/с), ул. Луганская (ч/с), ул. Академика Проскуры, 5-б (п. №1) до 20:00 12 августа.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №5, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №4, стояк) до 17:00 12 августа.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 44, 46, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 48, пр. Тракторостроителей, 118-в, 122, 122А до 20:00 12 августа.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 40 (п. №5, стояк) до 20:00 12 августа;
ул. Краснодарская, 171-в (п. №1) до 20:00 13 августа.

Новобаварский район:
ул. Пятисотницкая, 22 до 20:00 13 августа.

Основянский район:
ул. Самолетная, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 13 августа.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (кор. №1, стояк), ул. Александра Матросова, 6-а (п. №2, стояк) до 20:00 12 августа.

Холодногорский район:
пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 11 августа.; ул. Полтавский Шлях, 114 (п. №1, стояк) до 20:00 12 августа.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 199 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 12 августа;
ул. 23 Августа, 47 (п. №1) до 20:00 13 августа.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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