11.08.2020 08:54

Где в Харькове не будет воды 11 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

б-р Грицевца, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 11 августа.; пр. Московский, 300 (стояк) до 17:00 11 августа.



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №3, стояк) до 20:00 11 августа.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 54-а (п. №6, стояк), 68 (п. №5, стояк) до 17:00 11 августа;

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 75-а (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 116, ул. Академика Павлова, 140, 140-а до 20:00 11 августа.



Новобаварский район:

ул. Пятисотницкая, 22, б-р Профсоюзный, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 11 августа.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (кор. №1, стояк) до 20:00 11 августа;

ул. Александра Матросова, 6-а (п. №2, стояк) до 20:00 12 августа.



Холодногорский район:

ул. Дмитриевская, 12, пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 11 августа.



Шевченковский район:

пр. Победы, 55-в, 59 (п. №6,7,8), ул. Клочковская, 199 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1) до 20:00 11 августа.