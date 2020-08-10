Треть харьковчан живут в двухкомнатных квартирах построенных в 70-е годы прошлого века

Двухкомнатное жилье имеют 35,3% домохозяйств,

трехкомнатное - 29,5%,

четырехкомнатное и более - 18,5%,

однокомнатное - 16,7%.

В основном, население Харьковщины живет в жилье, построенном в 1970-х годах (31,6%).

Жилой площадью более 13,65 м2 на одного человека обеспечены 66,8% домохозяйств области.

В то же время в перенаселенном жилье проживает большая половина населения (50,3%) и 66,5% детей в возрасте до 18 лет.

Большая половина жилья (52,1%) оборудована центральным отоплением, 44,0% - индивидуальной системой отопления.

Централизованным газоснабжением пользуются 86,8% домохозяйств области, газовой колонкой - 9,3%, баллонным газом - 3,8%.

Вводопроводом обеспечено только 89,4% жилья а канализацией - 89,2%.

Горячим водоснабжением обеспечены 45,7% харьковчан, бойлерами электрическими оборудовано жилье 27,9% домохозяйств, котлами электрическими и газовыми двухконтурными - 15,9%, котлами

твердотопливными - 8,6%.

Электроплиты напольные установлены в 7,9% квартир.

Ванна или душ у 86,7%.

По итогам опроса, 59,0% домохозяйств показали удовлетворения своими жилищными условиями, очень довольны - 2,8%.

Вместе с тем не очень довольны своим жильем 30,8% домохозяйств.

Недовольны и очень недовольны - 5,8% и 1,6% соответственно.