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10.08.2020  15:59   

Треть харьковчан живут в двухкомнатных квартирах построенных в 70-е годы прошлого века

По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств, большинство семей Харьковщины, или 95,4% от общего количества, проживает в частном жилье.


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официально арендуют жилье у физических лиц 2,6% домохозяйств. В государственном и ведомственном жилье проживает 0,7% и 1,3% соответственно.
  • Двухкомнатное жилье имеют 35,3% домохозяйств,
  • трехкомнатное - 29,5%,
  • четырехкомнатное и более - 18,5%,
  • однокомнатное - 16,7%.
В основном, население Харьковщины живет в жилье, построенном в 1970-х годах (31,6%).
Жилой площадью более 13,65 м2 на одного человека обеспечены 66,8% домохозяйств области.
В то же время в перенаселенном жилье проживает большая половина населения (50,3%) и 66,5% детей в возрасте до 18 лет.
Большая половина жилья (52,1%) оборудована центральным отоплением, 44,0% - индивидуальной системой отопления.
Централизованным газоснабжением пользуются 86,8% домохозяйств области, газовой колонкой - 9,3%, баллонным газом - 3,8%.
Вводопроводом  обеспечено только  89,4% жилья а канализацией - 89,2%.
Горячим водоснабжением обеспечены 45,7% харьковчан, бойлерами электрическими оборудовано жилье 27,9% домохозяйств, котлами электрическими и газовыми двухконтурными - 15,9%, котлами
твердотопливными - 8,6%.
Электроплиты напольные установлены в 7,9% квартир.
Ванна или душ у 86,7%.
По итогам опроса, 59,0% домохозяйств показали удовлетворения своими жилищными условиями, очень довольны - 2,8%.
Вместе с тем не очень довольны своим жильем 30,8% домохозяйств.
Недовольны и очень недовольны - 5,8% и 1,6% соответственно.

 

Источник:   ГУ Статистики по Харьковской области
 Тэги:  статитика, жилье, харьков, квартира
 
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