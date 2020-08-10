В надежде на осенние субсидии харьковчане массово погашают долги по ЖКХ.

В июне 2020 года жители Харькова и области заплатили за услуги ЖКХ 855,9 млн грн., что составляет 127,4% общей суммы начислений.
Об этом сообщили в облуправлении статистики. По их данным, общий уровень оплаты за первое полугодие 2020 года составил 100%.
«На 1 июля 2020 года задолженность жителей региона составляла:
- рассказали в облстате.
«Долг за газ уменьшился на 64,8 млн гривен, за отопление и горячую воду - на 100,8 млн гривен, электричество – 27,3 млн гривен, а вот за холодную воду и водоотведение наоборот увеличился - на 15,53 млн гривен, за квартплату – на 4,3 млн гривен, вывоз мусора - 3,1 млн гривен», - сообщили в ГУ статистики в Харьковской области.
Напомним, Харьковская область в антирейтинге по размеру долга по оплате за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году заняла второе место. Согласно данным Госстата, на Харьковщине задолженность на 1 января 2020 года составила 7,1 млрд гривен. Больше долгов за коммуналку смогли накопить лишь жители Днепропетровской области - 7,7 млрд гривен.
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