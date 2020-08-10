10.08.2020 12:05

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 августа было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Станкостроительная, 16, пос. Коммунист (ул. Маримонтская, 9), ул. Кисловодская, 20, ул. Васнецова, 10 (ул. Яблочкина), ул. Маковского, 30, ул. Владимирская, 24, ул. Воложановская, 43-б, пр. Гагарина, 20, ул. Рыбасовская, 8, ул. 23 Августа, 6-8, ул. Охотская/ул. Валдайская, ул. Ильинская, 72, пр. Победы, 61-ж, ул. Кутузовская, 16, ул. Старицкого, 4, ул. 23 Августа, 43-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.