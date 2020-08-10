Где в Харькове не будет воды 10 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Косарева (Соколова), 4 (п. №3, стояк) до 20:00 10 августа.
Киевский район:
ул. Новошишковская (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), въезд 1-й Жилярди (ч/с), въезд 2-й Жилярди (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), пер. Саперный (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Шишковская, 10, 12, ул. Астрономическая, 39 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 10 августа.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 48 (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-б (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 140-в (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 10 августа;
ул. Светлая, 3 (п. №8, стояк), ул. Академика Павлова, 132-б (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23 (стояк) пр. Тракторостроителей, 116 до 20:00 10 августа.
Основянский район:
Мерефянское шоссе, 30 (стояк) до 20:00 10 августа.
Слободской район:
проезд Садовый, 26 (стояк) до 20:00 10 августа.
Холодногорский район:
ул. Дмитриевская, 12, пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк), пр. Славы, 7 (п. №4, стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 10 августа.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 52 (п. №1, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 199 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №6, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №4), ул. Клочковская, 101-б (п. №2, стояк) до 20:00 10 августа.
Воспользуйтесь творческим полетом мысли, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.
Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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