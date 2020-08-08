Двум районам Харькова отключат воду: список адресов

В части Новобаварского и Холодногорского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
С 8:00 12 августа до 8:00 13 августа будет прекращено водоснабжение:
– части Новобаварского района, ограниченной ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, ул. Исполкомовской, ул. Баварской, пер. Николая Алексина, пр. Любови Малой, пер. Ржевским, Профсоюзным бульваром, ул. Грушевского, Григоровским шоссе, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях;
– части Холодногорского района, ограниченной ул. Полтавский Шлях, территорией завода «Харпластмасс», ул. Золочевской, ул. Башкирской, ул. Игоря Муратова, проездом Лагерным, Окружной дорогой, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.
Список адресов, где временно не будет воды
Телефон для справок: 15-33.
Звезды призывают быть осторожнее со своими чувствами и желаниями: эмоции могут перехлестывать через край. Зато интуиция сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Синоптики обещают жаркие, солнечные выходные.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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