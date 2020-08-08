08.08.2020 18:04

Двум районам Харькова отключат воду: список адресов

В части Новобаварского и Холодногорского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.



//vodokanal.kharkov.ua

С 8:00 12 августа до 8:00 13 августа будет прекращено водоснабжение:

– части Новобаварского района, ограниченной ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, ул. Исполкомовской, ул. Баварской, пер. Николая Алексина, пр. Любови Малой, пер. Ржевским, Профсоюзным бульваром, ул. Грушевского, Григоровским шоссе, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях;

– части Холодногорского района, ограниченной ул. Полтавский Шлях, территорией завода «Харпластмасс», ул. Золочевской, ул. Башкирской, ул. Игоря Муратова, проездом Лагерным, Окружной дорогой, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.

Список адресов, где временно не будет воды

Телефон для справок: 15-33.