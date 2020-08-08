Где в Харькове не будет воды 7 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Березовская (ч/с) до 20:00 8 августа.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк) до 17:00 09.08.20 г.
Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (стояк) до 17:00 8 августа.
Основянский район:
ул. Резервная (ч/с), Мерефянское шоссе, 6, 8, 10 до 20:00 8 августа.
Холодногорский район:
ул. Дмитриевская, 2, 4, 5, 6, 8, 11/28, 12, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 26, 30 до 20:00 8 августа;
пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк), пр. Славы, 7 (п. №4, стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 8 августа.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 52 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 78-б (п. №2, стояк) до 20:00 8 августа.
Звезды призывают быть осторожнее со своими чувствами и желаниями: эмоции могут перехлестывать через край. Зато интуиция сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Синоптики обещают жаркие, солнечные выходные.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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