Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 7 августа. Список адресов
08.08.2020  10:19   

Где в Харькове не будет воды 7 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Березовская (ч/с) до 20:00 8 августа.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк) до 17:00 09.08.20 г.

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (стояк) до 17:00 8 августа.

Основянский район:
ул. Резервная (ч/с), Мерефянское шоссе, 6, 8, 10 до 20:00 8 августа.

Холодногорский район:
ул. Дмитриевская, 2, 4, 5, 6, 8, 11/28, 12, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 26, 30 до 20:00 8 августа;
пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк), пр. Славы, 7 (п. №4, стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 8 августа.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 52 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 78-б (п. №2, стояк) до 20:00 8 августа.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.08 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 07.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 7 августа. Список адресов 06.08 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 