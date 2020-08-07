07.08.2020 09:14

Где в Харькове не будет воды 7 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



//vodokanal.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Новобаварский район:

ул. Баркалова (Тельмана) (ч/с), пер. Метизный (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева) (ч/с), ул. Пятисотницкая, 19, 20, 22, 24, 26, пр. Любови Малой (Постышева), 30, ул. Селянская, 20 (п. №2, спаренный стояк), ул. Камская, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 7 августа.



Индустриальный район:

ул. Тархова, 5 (п. №5, стояк) до 20:00 7 августа.



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5, 5-а,б, ул. Березовская (ч/с), ул. Академика Проскуры, 6(стояк), ул. Старошишковская, 2 (п. №4, стояк), ул. Леся Сердюка, 54 (п. №1) до 20:00 7 августа.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 142 (п. №5, стояк) до 17:00 7 августа;

пр. Тракторостроителей, 160 (п. №6) до 20:00 7 августа.



Немышлянский район:

ул. Академика Филиппова, 48 (п. №2, стояк) до 17:00 7 августа.; пр. Московский, 200/1 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 7 августа.



Основянский район:

ул. Саратовская (ч/с), ул. Сидоренковская (ч/с), проезд Верещаковский ул. (Красного Милиционера) (ч/с), въезд 2-й Староверещаковский (ч/с), ул. Староверещаковская (ч/с) до 20:00 7 августа.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько ), 3 (кор. №1, п. №6, стояк) до 20:00 7 августа.



Холодногорский район:

пер. Озерянский (Муранова) (ч/с), ул. Озерянская (Муранова) (ч/с), ул. Озерянская (Муранова) (ч/с), ул. Озерянская (Муранова), 59-б, 65, 68, 76 (эт. №1,2), ул. Дмитриевская, 2, 4, 5, 6, 8, 11/28, 12, ул. Золочевская, 27 (п. №5, стояк), 28 (п. №3, стояк) до 20:00 7 августа.



Шевченковский район:

пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 54 (п. №2), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 7 августа;

пр. Победы, 65-б до 20:00 7 августа.