06.08.2020 13:01

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 5 августа было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 149, ул. Роменская, 27/1, ул. Академика Проскуры, 5-б, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 28, ул. Валентиновская (Блюхера), 46-в, ул. Олимпийская, 31, ул. Владимирская, 24, ул. Ивана Кобзы (Черникова), 36, пр. Героев Сталинграда, 179, пр. Людвига Свободы, 39-в, ул. 23 Августа/ул. Клочковская.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.