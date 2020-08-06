Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 5 августа было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 149, ул. Роменская, 27/1, ул. Академика Проскуры, 5-б, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 28, ул. Валентиновская (Блюхера), 46-в, ул. Олимпийская, 31, ул. Владимирская, 24, ул. Ивана Кобзы (Черникова), 36, пр. Героев Сталинграда, 179, пр. Людвига Свободы, 39-в, ул. 23 Августа/ул. Клочковская.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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