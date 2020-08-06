06.08.2020 12:34

Харьковчанам озвучили Порядок введения в действие новых тарифов на коммунальные услуги

Региональное управление Госпотреблужбы через интернет выступило с комментариями по поводу повышения комунальных тарифов в ближайшее время.



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В соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 10 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (далее - Закон) предусмотрено, что информирование потребителей о намерении изменения цен / тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости осуществляется исполнителями услуг в порядке, утвержденном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Приказом Министерства развития общин и территорий Украины (далее - Минрегион) от 05.06.2018 № 130 утвержден Порядок информирования потребителей о намерении изменения цен / тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости (далее - Порядок), которым определена процедура (механизм) информирование потребителей исполнителями коммунальных услуг.

Так, в течение 5 рабочих дней со дня представления расчетов в орган, уполномоченный устанавливать тарифы, исполнители коммунальных услуг информируют потребителей о намерении изменения цен / тарифов (или установить тарифы) в соответствии с установленными Порядком, а именно:

- на официальном вебсайте органа местного самоуправления в сети Интернет (при наличии),

- в печатном средстве массовой информации местной сферы распространения (предпочтение печатным средствам массовой информации органа местного самоуправления),

- вебсайте исполнителя коммунальных услуг (при наличии),

- на информационных стендах в абонентских отделах исполнителей коммунальных услуг и на информационных стендах возле административных зданий органов местного самоуправления в населенных пунктах, где потребители получают соответствующие услуги.

Кроме этого, исполнитель коммунальных услуг обязательно размещает информацию о намерении изменения тарифов (или установления новых тарифов) на коммунальные услуги в платежном документе, применяется к оплате потребленных услуг обязательно отмечает источник размещения информации.

Срок, в течение которого принимаются замечания и предложения от потребителей, устанавливается исполнителем коммунальных услуг, но он не может быть меньше 7 календарных дней и больше 14 календарных дней со дня уведомления потребителей.

После завершения процедуры доведения до сведения потребителей информации о намерении изменения тарифов (на следующий рабочий день после последнего дня приема предложений / замечаний от потребителей) исполнитель коммунальной услуги письменно уведомляет орган местного самоуправления о результатах. В случае учета замечаний и предложений исполнитель коммунальных услуг осуществляет перерасчет тарифа и передает его органу, уполномоченному устанавливать тарифы, письмом с высказанной позицией и соответствующими обоснованиями. В таком случае процедура доведения информации до сведения потребителей исполнителем коммунальных услуг повторно не производится.

Замечаем, что процедура информирования потребителей в соответствии с требованиями Порядка проводится как при полном пересмотре тарифов на коммунальные услуги, так при их корректировке.

Сообщаем, что проект решения органа местного самоуправления по вопросам установления тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, а также коммунальные услуги публикуются не позднее чем за 20 рабочих дней до даты его рассмотрения с целью принятия Закона Украины «О доступе к публичной информации» .

Решение об установлении тарифов публикуется органом местного самоуправления в средствах массовой информации и / или на официальном вебсайте безотлагательно, но не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия в соответствии с пунктом 4 раздела IV Порядка рассмотрения органами местного самоуправления расчетов тарифов на тепловую энергию, ее производство , транспортировку и поставку, а также расчетов тарифов на коммунальные услуги, представленных для их установки, утвержденного приказом Минрегиона от 12.09.2018 № 239.

Исполнитель коммунальных услуг информирует потребителей об изменении тарифов на коммунальные услуги со ссылкой на решение органа местного самоуправления в соответствии с требованиями статьи 10 Закона и пункта 4 раздела IV Порядка, утвержденного приказом Минрегиона от 12.09.2018 № 239, в срок, не превышающий 15 дней с даты введения их в действие.