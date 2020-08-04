Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
04.08.2020  11:32   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3 августа было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: проезд Электровозный, 17-18, ул. Зубарева, 39, пер. Театральный, 11/13, ул. Шишковская, 14, ул. Академика Павлова, 165, ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-а, ул. Академика Павлова, 142-б, ул. Баркалова (Тельмана), 9, ул. Отакара Яроша, 12, ул. Кооперативная, 28, ул. Державинская, 36, ул. Самодеятельная, 4, пр. Победы, 64, ул. Отакара Яроша, 14, ул. Клочковская, 341-д, ул. Балакирева, 43, ул. Деревянко, 20.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.08 ЖКХ Отключение воды и проведение ремонтных работ в части Шевченковского и Киевского районов переносится 04.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 4 августа. Список адресов 03.08 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 