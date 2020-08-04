04.08.2020 11:32

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3 августа было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: проезд Электровозный, 17-18, ул. Зубарева, 39, пер. Театральный, 11/13, ул. Шишковская, 14, ул. Академика Павлова, 165, ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-а, ул. Академика Павлова, 142-б, ул. Баркалова (Тельмана), 9, ул. Отакара Яроша, 12, ул. Кооперативная, 28, ул. Державинская, 36, ул. Самодеятельная, 4, пр. Победы, 64, ул. Отакара Яроша, 14, ул. Клочковская, 341-д, ул. Балакирева, 43, ул. Деревянко, 20.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.