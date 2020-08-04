Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 3 августа было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: проезд Электровозный, 17-18, ул. Зубарева, 39, пер. Театральный, 11/13, ул. Шишковская, 14, ул. Академика Павлова, 165, ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-а, ул. Академика Павлова, 142-б, ул. Баркалова (Тельмана), 9, ул. Отакара Яроша, 12, ул. Кооперативная, 28, ул. Державинская, 36, ул. Самодеятельная, 4, пр. Победы, 64, ул. Отакара Яроша, 14, ул. Клочковская, 341-д, ул. Балакирева, 43, ул. Деревянко, 20.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают. Хороший рецепт – с головой уйти в работу: день способствует трудолюбию и умственной деятельности.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
влажность:
давление:
ветер: