04.08.2020 09:05

Где в Харькове не будет воды 4 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 63 (п. №3, стояк) до 17:00 4 августа.



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 6 (п. №3, стояк) до 17:00 4 августа.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №2, стояк), ул. Познанская, 2 (стояк) до 17:00 4 августа.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 242-б (стояк), ул. Василия Мельникова (Межлаука), 9 (п. №1, стояк) до 20:00 4 августа.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 93-а, 95-а, ул. Чехова (ч/с), пер. Чехова (ч/с), ул. Ломоносова (ч/с), пер. Ломоносова (ч/с), ул. Антокольского (ч/с), въезд Майкова (ч/с), ул. Исполкомовская (ч/с), ул. Юдина (Райкомовская) (ч/с), ул. Ивана Кобзы (Черникова) (ч/с), ул. Ивана Кобзы (Черникова), 36, пер. Баварский, 9, ул. Юдина (Райкомовская), 2-а, ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 4 августа;

ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 5 августа.



Основянский район:

б-р Нетеченский, 23, пер. Рыбасовский, 4, 5, 6, 9, ул. Грековская, 15, 17-б, пер. Ващенковский (ч/с), ул. Грековская, 9, 20, ул. Грековская (ч/с), ул. Галушкинская (ч/с), ул. Орешкова (ч/с), ул. Рыбасовская, 20, ул. Рыбасовская (ч/с), ул. Грековская (ч/с), проезд Верещаковский (ул. Красного Милиционера) (ч/с), ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 4 августа.



Слободской район:

пер. Забайкальский, 9 (п. №2) до 20:00 4 августа.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 27 (п. №5, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 4 августа.



Шевченковский район:

ул. Данилевского, 17, 19, 19-а, ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №6, стояк) до 20:00 4 августа;

ул. Космическая, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 5 августа.