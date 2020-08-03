03.08.2020 15:56

Харьковчане активно гасят долги по коммуналке

В июне 2020 населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 855,9 млн.грн (127,4% 1 начисленных за этот период сумм).



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На конец июня 2020 задолженность населения по оплате

за поставки тепловой энергии и горячей воды составляла 3357,9 млн.грн, з

а поставки и распределение природного газа - 2310,7 млн.грн,

за централизованное водоснабжение и водоотвод - 645,9 млн.грн,

за поставки и распределение электрической энергии - 600,0 млн.грн,

за управление многоквартирным домом - 430,0 млн.грн,

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 158,0 млн.грн .

Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в июне 2020 с населением было заключено 241 договор о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 1,6 млн.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 1,5 млн.грн.