01.08.2020 10:02

Где в Харькове не будет воды 1 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

пер. Шосткинский (ч/с), пер. Саперный (ч/с) до 20:00 1 августа.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 130-а (п. №3, стояк) до 17:00 1 августа;

ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №11, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №8, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34-б (п. №1, стояк) до 20:00 1 августа.; ул. Познанская, 12 (п. №9, стояк) до 17:00 2 августа.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 11 (п. №1, стояк), Салтовское шоссе, 242-б (стояк) до 20:00 1 августа.



Основянский район:

ул. Ленкоранская (ч/с), ул. Мичурина (ч/с), ул. Борисоглебская (ч/с) до 20:00 1 августа.



Холодногорский район:

ул. Ярославская, 9, ул. Огаревская, 16 (стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 1 августа.



Шевченковский район:

ул. Рымарская, 22 (п. №2), ул. Новгородская, 8 (п. №6), пр. Победы, 56 (п. №3) до 17:00 1 августа;

пр. Победы, 60 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №3, спаренный стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №7, стояк), ул. Новопрудная, 9-а (стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 1 августа.