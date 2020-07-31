Как коммунальщики ликвидируют порывы

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 31 июля Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 31 июля Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.