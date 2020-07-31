Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 30 июля было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 149, пос. Коммунист (ул. Пулавская, 14), ул. Валентиновская (Блюхера), 27-г, ул. Родниковая (Моск.), 13, ул. 7-й Гвардейской армии, 9-11, ул. Радиотехническая, 38, ул. Освобождения, 2, ул. Грозненская, 56, пер. Троицкий (Ивана Дубового), 9, проезд Садовый, 22-а, ул. Державинская, 2, ул. Ярославская, 9, просп. Победы, 62-б, ул. Новомирная, 25, ул. Данилевского, 32-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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