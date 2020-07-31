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31.07.2020  13:31   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 30 июля было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 149, пос. Коммунист  (ул. Пулавская, 14), ул. Валентиновская (Блюхера), 27-г, ул. Родниковая (Моск.), 13, ул. 7-й Гвардейской армии, 9-11, ул. Радиотехническая, 38, ул. Освобождения, 2, ул. Грозненская, 56, пер. Троицкий (Ивана Дубового), 9, проезд Садовый, 22-а, ул. Державинская, 2, ул. Ярославская, 9, просп. Победы, 62-б,  ул. Новомирная, 25, ул. Данилевского, 32-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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