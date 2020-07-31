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31.07.2020  12:01   

Харьковгаз наладил автоматический процесс поверки счетчиков

С начала месяца в современном РГК Метрологическом центре, открытом на базе АО "Харьковгаз", проведена поверка первых почти пяти тысяч счетчиков газа потребителей.


//kh.104.ua

Метрологический центр начал свою работу в Харьковской области с июля текущего года и не имеет аналогов не только в Украине, но и в странах Восточной Европы.

Центр построен с нуля, по принципу Industry 4.0. Ключевые процессы контролируются дистанционно и не требуют вмешательства человека. Это позволило автоматизировать управление предприятием, существенно сократить время поверки и оптимизировать работу персонала.

Современный центр оборудован калибровочными и воздушными стендами производства немецких компаний, приборными стендами Финляндии и США. Мощные лаборатории и вспомогательные помещения расположены на площади 1,6 тыс. кв. м. В настоящее оборудование центра - единственное в Украине, которое обеспечивает автоматизированную поверку счетчиков по самым высоким стандартам.

Источник:   Харьковгаз
 Тэги:  счатчик, поверка, харьковгаз, харьков
 
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