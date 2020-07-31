Харьковгаз наладил автоматический процесс поверки счетчиков

С начала месяца в современном РГК Метрологическом центре, открытом на базе АО "Харьковгаз", проведена поверка первых почти пяти тысяч счетчиков газа потребителей.
Метрологический центр начал свою работу в Харьковской области с июля текущего года и не имеет аналогов не только в Украине, но и в странах Восточной Европы.
Центр построен с нуля, по принципу Industry 4.0. Ключевые процессы контролируются дистанционно и не требуют вмешательства человека. Это позволило автоматизировать управление предприятием, существенно сократить время поверки и оптимизировать работу персонала.
Современный центр оборудован калибровочными и воздушными стендами производства немецких компаний, приборными стендами Финляндии и США. Мощные лаборатории и вспомогательные помещения расположены на площади 1,6 тыс. кв. м. В настоящее оборудование центра - единственное в Украине, которое обеспечивает автоматизированную поверку счетчиков по самым высоким стандартам.
Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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