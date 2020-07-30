В двух районах Харькова сутки не будет воды: список адресов

В части Шевченковского и Киевского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительных работы на технологическом и электротехническом оборудовании на насосной станции с целью подготовки сооружений водопровода к работе в осенне-зимний период.
С 8:00 5 августа до 12:00 6 августа будет прекращено водоснабжение:
– части Шевченковского района, ограниченной рекой Лопань, окружной дорогой до пос. Пятихатки, территорией лесопарка, Белгородским шоссе, территорией Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул. Джанкойской, 1-м въездом Дорошенковским;
– части Киевского района, ограниченной Белгородским шоссе, территорией лесопарка, пос. Жуковского (в том числе частного сектора), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией завода «ФЭД».
Список адресов, где не будет воды
Телефон для справок: 15-33.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
влажность:
давление:
ветер: