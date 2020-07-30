30.07.2020 15:58

В двух районах Харькова сутки не будет воды: список адресов

В части Шевченковского и Киевского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.



//vodokanal.kharkov.ua

КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительных работы на технологическом и электротехническом оборудовании на насосной станции с целью подготовки сооружений водопровода к работе в осенне-зимний период.

С 8:00 5 августа до 12:00 6 августа будет прекращено водоснабжение:

– части Шевченковского района, ограниченной рекой Лопань, окружной дорогой до пос. Пятихатки, территорией лесопарка, Белгородским шоссе, территорией Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Семена Кузнеца, ул. Полярной, ул. Джанкойской, 1-м въездом Дорошенковским;

– части Киевского района, ограниченной Белгородским шоссе, территорией лесопарка, пос. Жуковского (в том числе частного сектора), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией завода «ФЭД».

Список адресов, где не будет воды

Телефон для справок: 15-33.