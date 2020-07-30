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30.07.2020  10:37   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 29 июля было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Галины Никитиной, 46, ул. Спартака, 14, ул. Семинарская (Володарского), 4, ул. Конотопская, 41, пер. 1-й Радиотехнический, 2, ул. Сидоренковская, 58, ул. Кузнечная, 25, просп. Петра Григоренко, 20, ул. Большая Панасовская (Котлова), 197, ул. Холодногорская, 16, ул. Ярославская, 9, ул. Полтавский шлях, 108, просп. Победы, 66-а, ул. Старицкого, 28, пл. Свободы, 4, ул. Клочковская, 336, просп. Победы, 68-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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