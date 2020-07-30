Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 29 июля было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Галины Никитиной, 46, ул. Спартака, 14, ул. Семинарская (Володарского), 4, ул. Конотопская, 41, пер. 1-й Радиотехнический, 2, ул. Сидоренковская, 58, ул. Кузнечная, 25, просп. Петра Григоренко, 20, ул. Большая Панасовская (Котлова), 197, ул. Холодногорская, 16, ул. Ярославская, 9, ул. Полтавский шлях, 108, просп. Победы, 66-а, ул. Старицкого, 28, пл. Свободы, 4, ул. Клочковская, 336, просп. Победы, 68-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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