Где в Харькове не будет воды 30 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пос. Коммунист (ч/с), пос. Коммунист (ч/с) до 20:00 30 июля.
Московский район:
ул. Познанская (Моск.), 12 (п. №9, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 40 (п. №2, стояк) до 20:00 30 июля.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 5 (п. №3, стояк) до 17:00 30 июля.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 до 20:00 30 июля.
Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с), пер. Рыбасовский, 3/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 98, 100 до 20:00 30 июля.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк) ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 30 июля.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь. Местами гроза, шквал 15-20 м/с.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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