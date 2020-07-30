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30.07.2020  08:50   

Где в Харькове не будет воды 30 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пос. Коммунист (ч/с), пос. Коммунист (ч/с) до 20:00 30 июля.

Московский район:
ул. Познанская (Моск.), 12 (п. №9, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 40 (п. №2, стояк) до 20:00 30 июля.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 5 (п. №3, стояк) до 17:00 30 июля.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 43 до 20:00 30 июля.

Основянский район:
б-р Нетеченский (ч/с), пер. Рыбасовский, 3/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 98, 100 до 20:00 30 июля.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк) ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 30 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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