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29.07.2020  13:33   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 27 и 28 июля было устранено 24 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Леся Сердюка, 48/2, ул. Астрономическая, 25, ул. Гвардейцев Широнинцев, 19-21, просп. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59, ул. Биологическая, 1б, ул. Машиностроительная, 3, ул. Самодеятельная, 4, ул. Холодногорская, 16, ул. Макаренко, 33, ул. Клочковская, 237, проезд Кольцевой, 2, ул. Сидора Ковпака, 1, просп. Тракторостроителей, 55, просп. Льва Ландау (50 лет СССР), 172-174, просп. Московский, 273, ул. Коростельская, 46, ул. Яснополянская (Островского), 4, ул. Достоевского, 5,  ул. Текстильная/наб. Основянская, ул. Университетская/ул. Кузнечная, просп. Героев Сталинграда, 21-а, дорога Окружная (Сумская трасса), просп. Людвига Свободы, 42, ул. Новгородская, 46/ул. Шатиловская.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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