Замість клумб – рокарії: у дворах Київського району посадили понад 70 тисяч квітів і близько 200 дерев (ВІДЕО)

У місті триває благоустрій дворів: комунальники садять квіти, дерева і прибирають зони відпочинку.
Як повідомив начальник дільниці озеленення Київської філії КП «Харківблагоустрій» Олексій Бєлік, цього року у дворах району посадили 190 дерев, 9 тис. кущів, 24,5 тис. однорічних і 55 тис. багаторічних квітів і засіяли газонної травою територію площею 13 тис. кв. м, для чого завезли і використали 300 куб. м чорнозему.
Нова тенденція цього року - у дворах почали створювати рокарії (кам'яні сади).
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