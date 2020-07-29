29.07.2020 11:01

Замість клумб – рокарії: у дворах Київського району посадили понад 70 тисяч квітів і близько 200 дерев (ВІДЕО)

У місті триває благоустрій дворів: комунальники садять квіти, дерева і прибирають зони відпочинку.



//izvestia.kharkov.ua

Як повідомив начальник дільниці озеленення Київської філії КП «Харківблагоустрій» Олексій Бєлік, цього року у дворах району посадили 190 дерев, 9 тис. кущів, 24,5 тис. однорічних і 55 тис. багаторічних квітів і засіяли газонної травою територію площею 13 тис. кв. м, для чого завезли і використали 300 куб. м чорнозему.

Нова тенденція цього року - у дворах почали створювати рокарії (кам'яні сади).

«Було зроблено три рокарія - на вул. Чайковського, 16, вул. Дарвіна, 12 і пр. Жуковського, 11. Зараз рокарій створюють на вул. Гіршмана, 17. Люди ставляться до нововведення з розумінням і вдячністю. Буває, навіть підказують щось», - розповів Олексій Бєлік.



Також рокарій створюють у дворі будинку по вул. Дарвіна, 16. Як повідомила начальник дільниці №1 КП «Харківблагоустрій» Київського району Марія Микитась, навесні у дворі виконали омолоджуюче підрізування дерев, завезли 25 куб. м грунту, висіяли понад 500 кв. м газонної трави, посадили багаторічні та однорічні квіти, кущі. За її словами, робота з благоустрою триває в кожному дворі Київського району. Щодня комунальники оновлюють квітники, прополюють, поливають, приводять усе до ладу.