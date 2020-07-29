29.07.2020 10:28

Где в Харькове не будет воды 29 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

проезд Кольцевой, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 до 20:00 28 июля.



Киевский район:

ул. Пушкинская, 32 (п. №1) до 20:00 29 июля.



Московский район:

ул. Сергеевская, 8-а (п. №2, стояк) до 17:00 29 июля., ул. Познанская (Моск.), 12 (п. №9, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №3, стояк) до 20:00 29 июля.



Основянский район:

ул. Руставели, 42/1 (п. №1, стояк), ул. Достоевского, 1-а (п. №3), б-р Нетеченский (ч/с), пер. Рыбасовский, 3/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, ул. Сидоренковская (ч/с), ул. Саратовская (ч/с), проезд Верещаковский (Красного Милиционера) (ч/с), въезд 2-й Староверещаковский (ч/с) до 20:00 29 июля.



Немышлянский район:

ул. Танкопия, 13/6 (п. №3, стояк) до 17:00 29 июля.



Слободской район:

пр. Гер.Сталинграда, 1, 1-а, 5, 6/4, 6/5, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9, 21-а-в, 2, 39, 41, 41-а, 161 (п. №6, стояк), ул. Морозова, 32, 34, ул. Аскольдовская, 8, 9, ул. Киргизская, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 6-б, 7, 7-а, 8, 9-а-е, въезд Балаклейский, 1-а, 6, пер. Зерновой, 2, 4, ул. Манюшко, 3-а, пер. Анадырский, 1, ул. Александра Матросова, 8-а (стояк, спаренный стояк) до 20:00 29 июля.



Холодногорский район:

ул. Полтавский шлях, 84 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 12 к.2 (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №5, стояк) до 20:00 29 июля.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 332, 332/1, 334, 336, 336-а, 338, 338-а, 340, 342, 344-а, ул. 23 Августа (ч/с), ул. 23 Августа, 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 11, 11-а, 13, 13-а, пер. Товарищеский (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Казахстанская (ч/с), ул. Малоджанкойская, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 12, пер. Шекспира, 7, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк) до 20:00 29 июля.