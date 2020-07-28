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28.07.2020  10:16   

У Харкові капітально ремонтують під'їзди (ВІДЕО)

Понад 500 під'їздів житлових будинків планують відремонтувати бригади КП «ХРСП» у 2020 році.


// city.kharkov.ua

Зокрема, зараз на прохання жителів роботи тривають у будинку по вул. Ахсарова, 3-в у Шевченківському районі.

Як повідомив головний інженер КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» Олександр Бондаренко, комунальники вже виконали всі підготовчі роботи: зі стін зняли старий шар штукатурки, прогрунтували їх і нанесли перший шар фарби. Таким чином в під'їзді оновлять стіни і стелю, відремонтують перила на сходових клітинах, приведуть до ладу мережі провайдерів. Також в під'їзді зачистять, пофарбують і засклять вікна, на всіх дев'яти поверхах замінять світильники на нові, енергозберігаючі. Завершити ремонт цього об'єкта планується на початку серпня.

За словами Олександра Бондаренка, всього в цьому році силами КП «ХРСП» планується відремонтувати 513 під'їздів у 183 житлових будинках. Уже виконано ремонт 218 під'їздів у 94 будинках. Ще 131 під'їзд - в стадії завершення.

«Всі роботи йдуть за планом. На сьогоднішній день по місту працює більше 40 бригад», - повідомив головний інженер підприємства.

Усього в рамках реалізації комплексної міської програми з відновлення під'їздів багатоповерхових будинків цього року силами комунальників планується оновити близько 3 тис. об'єктів.

Источник:   ХМР
 Тэги:  подъезд, ремонт, харьков
 
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