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28.07.2020  09:04   

КП «Харьковводоканал» выражает соболезнования родным и близким трагически погибших сотрудников предприятия

Генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, администрация и первичная профсоюзная организация предприятия, сотрудники комплексов и подразделений выражают искренние соболезнования родным и близким трагически ушедших четырех работников Городских очистных сооружений №2 комплекса «Харьковводоотведение».


//vodokanal.kharkov.ua

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших сотрудников коммунального предприятия «Харьковводоканал». Несчастный случай унес жизнь четырех человек, которые посвятили свою трудовую деятельность работе в коммунальных службах города. Сил вам и терпения пережить эту горькую утрату», - говорится в соболезновании.

Все расходы на похоронные мероприятия возьмет на себя руководство предприятия, а семьям погибших – будет оказана материальная помощь.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  соболезнования, харьководоканал, харьков
 
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