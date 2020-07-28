28.07.2020 09:04

КП «Харьковводоканал» выражает соболезнования родным и близким трагически погибших сотрудников предприятия

Генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, администрация и первичная профсоюзная организация предприятия, сотрудники комплексов и подразделений выражают искренние соболезнования родным и близким трагически ушедших четырех работников Городских очистных сооружений №2 комплекса «Харьковводоотведение».



//vodokanal.kharkov.ua

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших сотрудников коммунального предприятия «Харьковводоканал». Несчастный случай унес жизнь четырех человек, которые посвятили свою трудовую деятельность работе в коммунальных службах города. Сил вам и терпения пережить эту горькую утрату», - говорится в соболезновании.



Все расходы на похоронные мероприятия возьмет на себя руководство предприятия, а семьям погибших – будет оказана материальная помощь.