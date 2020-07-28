КП «Харьковводоканал» выражает соболезнования родным и близким трагически погибших сотрудников предприятия

Генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, администрация и первичная профсоюзная организация предприятия, сотрудники комплексов и подразделений выражают искренние соболезнования родным и близким трагически ушедших четырех работников Городских очистных сооружений №2 комплекса «Харьковводоотведение».
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших сотрудников коммунального предприятия «Харьковводоканал». Несчастный случай унес жизнь четырех человек, которые посвятили свою трудовую деятельность работе в коммунальных службах города. Сил вам и терпения пережить эту горькую утрату», - говорится в соболезновании.
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