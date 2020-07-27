27.07.2020 10:48

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 24, 25 и 26 июля было устранено 37 повреждения на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Большая Кольцевая, 6, ул. Березовская, 26, ул. Академическая, 1, ул. Академика Проскуры, 5-б, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 44, просп. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34, въезд Константина Калинина (Калинина), 2, ул. Лысенко/ул. Некрасова, ул. Заводская, 71, просп. Льва Ландау (50 лет СССР), 30, ул. Верхнеудинская, 50, ул. Магистральная, 35, ул. Победоносная, 23, ул. Роганская, 149, ул. Ольгинская, 39, пер. Фруктовый, 8, ул. Коксовая, 53, въезд Константина Калинина (Калинина), 2, ул. Рыбасовская, 8, ул. Каштановая, 33, ул. Лагерная, 71/1, просп. Людвига Свободы, 48-в. ул. Березовская, 19, ул. 7-й Гвардейской армии, 9-а, ул. Бульварная, 8, пер. Клеверный, 2 (пос.Победы-2), пос. Скуридина Дача, 1-а, ул. Новомосковская, 4, просп. Гагарина, 174,к.6, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59, ул. Достоевского, 22-в, просп. Петра Григоренко, 20, ул. Холмогорская, 43, ул. Большая Панасовская (Котлова), 252, ул. Большая Панасовская (Котлова), 205, шоссе Белгородское, 1, ул. Деревянко, 10

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.