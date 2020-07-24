Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 23 июля было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Мира, 42, пос. Коммунист, (пер. Кулешова, 9), ул. Веснина/ул. Пушкинская, просп. Московский, 273, ул. Коксовая, 43, (7/2), ул. Коксовая, пос. Победа-2, 9/2, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 199-а, ул. Текстильная, 66, ул. Сергея Борзенко, 3, ул. Полтавский шлях, 100 (ул. Юмашева), ул. Полтавский шлях, 26, просп. Людвига Свободы, 35 (п.№10), ул. Новгородская, 4-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажность:
давление:
ветер: