24.07.2020 10:42

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 23 июля было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мира, 42, пос. Коммунист, (пер. Кулешова, 9), ул. Веснина/ул. Пушкинская, просп. Московский, 273, ул. Коксовая, 43, (7/2), ул. Коксовая, пос. Победа-2, 9/2, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 199-а, ул. Текстильная, 66, ул. Сергея Борзенко, 3, ул. Полтавский шлях, 100 (ул. Юмашева), ул. Полтавский шлях, 26, просп. Людвига Свободы, 35 (п.№10), ул. Новгородская, 4-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.