Где в Харькове не будет воды 24 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №4, стояк) до 20:00 24 июля.
Киевский район:
пер. 1-й Лесопарковский, 1 (п. №7), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №5, стояк), ул. Шевченко, 343 (п. №3, стояк) до 20:00 24 июля.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20-а (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №1, стояк) до 20:00 24 июля.
Новобаварский район:
ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк) до 17:00 24 июля., ул. Тимирязева, 26-а до 20:00 24 июля.
Основянский район:
пр. Гагарина, 38-а (п. №5) до 17:00 24 июля., пр. Гагарина, 86 (п. №1, стояк) до 20:00 24 июля.
Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №4, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 24 июля.
Шевченковский район:
ул. Балакирева, 25, 27 до 20:00 24 июля.
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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