23.07.2020 12:53

Підготовка об'єктів «Харківводоканалу» до зими йде за графіком

На КП «Харківводоканал» триває планова робота з підготовки об'єктів водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період.



//city.kharkov.ua

Про це в ефірі програми «Харьковские известия» повідомив заступник генерального директора - директор комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлен Волков.

«Ми своєчасно і якісно виконуємо комплекс заходів з підготовки підприємства до роботи в опалювальний сезон. Це і планово-попереджувальні роботи на водопровідних насосних станціях, капітальні та поточні ремонти електричного і механічного обладнання. Велику увагу приділяємо підтримці відповідного стану водогонів. Цього року вже замінили понад 10 км водопровідних мереж і 125 гідрантів, проводимо заміну люків, засувок і ремонти колодязів», - зазначив Владлен Волков.

Заступник генерального директора розповів, що за останні роки на підприємстві істотно збільшилися обсяги перекладання водопровідних мереж різного діаметру. Так, за останні п'ять років було перекладено понад 100 км технічно зношених мереж водопостачання, що значно перевищує обсяги минулих років. Цього року планується перекласти не менше 25 км водогонів.