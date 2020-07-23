23.07.2020 11:05

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 22 июля было устранено 16 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пос. Коммунист, (ул. Пулавская, 14), ул. Астрономическая, 37, въезд 2-й Вологодский, 6, ул. Сидора Ковпака, 1, ул. Леси Украинки, 8, ул. Маршала Батицкого, 21, ул. Харьковских дивизий, 17, шоссе Григоровское (Комсомольское), 65, шоссе Григоровское (Комсомольское), 88, шоссе Мерефянское, 17-ж, ул. Ковтуна, 40, ул. Полевая, 4, ул. Волонтерская (Социалистическая), 57, ул. Волонтерская (Социалистическая), 59, ул. Клочковская, 341-д, ул. Ахсарова, 13-а/1.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.