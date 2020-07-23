Где в Харькове не будет воды 23 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №4, стояк) до 20:00 23 июля.
Киевский район:
ул. Метростроителей, 40 (п. №1, стояк) до 17:00 23 июля;
ул. Продольная, 1-а (п. №2), ул. Академика Проскуры, 3(подъезд) до 20:00 23 июля.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 160-б (стояк), ул. Маршала Батицкого, 21 до 20:00 23 июля.
Новобаварский район:
пос. Победа 2 (ч/с), пер. Коксовый (ч/с) до 20:00 23 июля.
Основянский район:
пр. Гагарина, 86 (п. №1, стояк) до 20:00 23 июля.
Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 23 июля.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 51 (стояк), пр. Победы, 67 (п. №10, стояк), 62-д, 66-б, 68-г (п. №5, стояк), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №2, стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 20:00 23 июля.
Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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