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23.07.2020  09:18   

Где в Харькове не будет воды 23 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №4, стояк) до 20:00 23 июля.

Киевский район:
ул. Метростроителей, 40 (п. №1, стояк) до 17:00 23 июля;
ул. Продольная, 1-а (п. №2), ул. Академика Проскуры, 3(подъезд) до 20:00 23 июля.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 160-б (стояк), ул. Маршала Батицкого, 21 до 20:00 23 июля.

Новобаварский район:
пос. Победа 2 (ч/с), пер. Коксовый (ч/с) до 20:00 23 июля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 86 (п. №1, стояк) до 20:00 23 июля.

Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 23 июля.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 51 (стояк), пр. Победы, 67 (п. №10, стояк), 62-д, 66-б, 68-г (п. №5, стояк), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №2, стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 20:00 23 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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