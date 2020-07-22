Оплатить услуги водоснабжения и водоотведения можно с помощью QR-кода

Оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения онлайн харьковчане могут с помощью QR-кода или через платежную систему одного из выбранных банков.
QR-коды, с помощью которых можно оплатить услуги, размещены на лицевой стороне квитанции предприятия, которые ежемесячно приходят абоненту. Один QR-код выведет вас на оплату через систему «Мегабанка», второй – через платежную систему «Приват24». Для этого необходимо скачать любую программу для считывания кодов, открыть ее на своем смартфоне, навести на код, размещенный в квитанции и оплатить услугу.
Также оплатить онлайн услуги предприятия абоненты могут через платежную систему одного из выбранных банков. Для этого на главной странице официального сайта КП «Харьковводоканал» необходимо выбрать раздел «Оплатить через» и выбрать любой банк, через который хотите провести платеж. Далее надо указать номер лицевого счета, который размещен на квитанции, адрес и инициалы плательщика, добавить реквизиты банковской карты, сумму к оплате и оплатить.
В «Харьковводоканале» напомнили, что своевременная оплата потребителями услуг водоснабжения и водоотведения непосредственно влияет на деятельность предприятия.
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