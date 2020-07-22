Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
22.07.2020  09:47   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 21 июля было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 224, пос. Коммунист, (ул. Пулавская, 14), ул. Ольгинская, 41 (ул. Пантелеймоновская),  ул. Героев Труда, 12-а, ул. Академика Проскуры, 6, ул. Старошишковская, 6, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36, ул. Академика Павлова, 46, просп. Льва Ландау (50 лет СССР), 48, ул. Колонная/ул. Тимирязева, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 2-4, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 199-а, ул. Коновалова, 8, въезд Рудничный, 23, ул. Николая Михновского (Ганны), 35, ул. Золочевская, 21/3, пер. Речной/ул. Дергачевская.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 22 июля. Список адресов 21.07 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 21.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 21 июля. Список адресов
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 