22.07.2020 08:51

Где в Харькове не будет воды 22 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №4, стояк), пос. Коммунист (ч/с) до 20:00 22 июля.



Киевский район:

ул. Акадмика Проскуры, 3 (подъезд), ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №2) до 20:00 22 июля.



Немышлянский район:

шоссе Салтовское, 256 (п. №6) до 20:00 22 июля.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 22 июля.



Основянский район:

пр. Гагарина, 86 (п. №1, стояк) до 20:00 22 июля.



Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 22 июля.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 5 1 (стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (стояк), ул. 23 Августа, 1, пр. Людвига Свободы, 46-в до 20:00 22 июля.