Где в Харькове не будет воды 22 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №4, стояк), пос. Коммунист (ч/с) до 20:00 22 июля.
Киевский район:
ул. Акадмика Проскуры, 3 (подъезд), ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №2) до 20:00 22 июля.
Немышлянский район:
шоссе Салтовское, 256 (п. №6) до 20:00 22 июля.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 22 июля.
Основянский район:
пр. Гагарина, 86 (п. №1, стояк) до 20:00 22 июля.
Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 22 июля.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 5 1 (стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (стояк), ул. 23 Августа, 1, пр. Людвига Свободы, 46-в до 20:00 22 июля.
Звезды наделяют повышенной эмоциональностью и любознательностью, пойдя на поводу у которых, вы имеете все шансы провести яркий, насыщенный и интересный день!
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
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