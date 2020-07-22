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22.07.2020  08:51   

Где в Харькове не будет воды 22 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №4, стояк), пос. Коммунист (ч/с) до 20:00 22 июля.

Киевский район:
ул. Акадмика Проскуры, 3 (подъезд), ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №2) до 20:00 22 июля.

Немышлянский район:
шоссе Салтовское, 256 (п. №6) до 20:00 22 июля.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 22 июля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 86 (п. №1, стояк) до 20:00 22 июля.

Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 22 июля.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 5 1 (стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (стояк), ул. 23 Августа, 1, пр. Людвига Свободы, 46-в  до 20:00 22 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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