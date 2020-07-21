Где в Харькове не будет воды 21 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №4, стояк) до 20:00 21 июля.
Киевский район:
ул. Ольгинская (ч/с), ул. Арктическая (ч/с), пер. Скадовского (ч/с), ул. Борисовская (ч/с), пер. Бугурусланский (ч/с), ул. Бескрайняя (ч/с), ул. Ямская (ч/с), ул. Нарофоминская (ч/с), ул. Старошишковская, 4, пр. Московский, 27 (стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк) до 20:00 21 июля.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 21 июля.
Новобаварский район:
ул. Полтавский шлях, 175 (п. №9, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 5 (п. №2), ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк) ул. Конопляная (ч/с), ул. Подсолнечная (ч/с), въезд Подсолнечный (ч/с), пер. Подсолнечный (ч/с), пер. Ушинского (ч/с), ул. Ушинского (ч/с), проезд Майский (ч/с), ул. Джутовая (ч/с), въезд Магистральный (ч/с), пер. Новоконопляный (ч/с), пер. Джутовый (ч/с) до 20:00 21 июля.
Основянский район:
пр. Гагарина, 86 (п. №1, стояк) до 20:00 21 июля.
Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 4 (п. №1-2, стояк), ул. Славянская, 4 (спаренный стояк), ул. Золочевская, 21/3, 25 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 21 июля.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 51 (стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (стояк), ул. Деревянко, 15 (п. №1), пр. Победы, 61 (п. №9) до 20:00 21 июля.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Погоду будет обусловливать поле пониженного давления. Ожидается переменная облачность. В городе без осадков, по области возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Летние народные приметы часто связаны с полевыми работами.
влажность:
давление:
ветер: