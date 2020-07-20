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20.07.2020  10:01   

У місті ремонтують дитячі майданчики (ВІДЕО)

Комунальні служби міста ремонтують дитячі та спортивні комплекси за заявками жителів.


// city.kharkov.ua

В ході ремонту робочі замінюють аварійні елементи, фарбують гойдалки та ігрові комплекси, доукомплектовують майданчики новими ігровими формами. У день комунальники виконують ремонт приблизно на 20 майданчиках.

Як повідомила майстер КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» Ірина Лемешко, така робота виконується в усіх районах міста. На сьогоднішній день вже виконано понад 2,5 заявок, з якими звертаються жителі. Зокрема, комунальники пофарбували понад 230 майданчиків, а це близько 2 350 елементів.

За словами майстра, тільки у Слобідському районі комунальники виконали 250 заявок, пов'язаних з тим чи іншим ремонтом дитячих або спортивних майданчиків. Один такий ремонт виконали на майданчику у дворі по пр. Гагаріна, 41-а. Про несправності дитячого ігрового комплексу повідомили мешканці будинку, зателефонувавши до міської диспетчерської служби «15-62». Там відразу відреагували, і фахівці приїхали і усунули несправності.

За словами Ірини Лемешко, на цьому майданчику ігровий комплекс був встановлений п'ять років тому. Тут необхідно було усунути неполадки на гірці, замінити підшипники на гойдалці і амортизатор на балансирі. «Дітей у дворі дуже багато, тому хотілося, щоб було менше травмонебезпечних елементів на майданчику. В першу чергу ми намагаємося усувати аварійні елементи», - зазначила майстер.

Нагадаємо, з приводу ремонту дитячих і спортивних майданчиків мешканці міста можуть звертатися до диспетчерської служби «15-62», в КП «Жилкомсервіс» і в КП «ХРСП».

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  детская площадка, ремонт, благоустройство, харьков
 
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